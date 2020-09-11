Зеленский: Украина вспоминает о трагедии 11 сентября вместе с Соединенными Штатами

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину терактов 11 сентября подчеркнул, что во всем цивилизованном мире не должно быть места терроризму или любым другим вопиющим актам, направленным против жизни и здоровья людей.

"11 сентября – трагическая дата в истории США, да и всего мира. Во всем цивилизованном мире не должно быть места терроризму или любым другим вопиющим актам, направленным против жизни и здоровья людей. Сегодня Украина вспоминает вместе с США. Никогда не забывайте", - написал он в своем Twitter в пятницу.