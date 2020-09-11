Политика

11:42 11.09.2020

Тихановская считает не очень активной российскую поддержку Лукашенко

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Тихановская считает не очень активной российскую поддержку Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала мнение, что руководство России поддерживает президента Беларуси Александра Лукашенко, но делает это умеренно.

"(Президент России) Путин поддерживает его (Лукашенко), хотя и не очень активно", - сказала Тихановская в интервью польской газете "Речь Посполита", отвечая на вопрос о том, что она думает о стратегии Москвы в отношении Белоруссии.

Тихановская добавила, что, по ее мнению, президент России занял выжидательную позицию. "Полагаю, он (Путин) решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - сказала лидер оппозиции.

"Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - заявила Тихановская.

"Нет смысла вводить войска, поскольку происходят мирные выступления против одного человека", - сказала она.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко не исключал, что в случае необходимости обратится к России за военной помощью.

Теги: #рф #лукашенко #тихановская #беларусь
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