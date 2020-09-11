Политика

10:06 11.09.2020

Кулеба предложил Всемирной туристической организации ООН провести в Украине международный форум

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Кулеба предложил Всемирной туристической организации ООН провести в Украине международный форум

В ходе рабочего визита в Испанию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем Всемирной туристической организации ООН Зурабом Пололикашвили перспективы взаимодействия Украины с Организацией, привлечение механизмов организации к развитию туристической отрасли Украины.

"Собеседники уделили центральное внимание последствиям пандемии COVID-19 для туристической отрасли, ее адаптации к новым реалиям. Дмитрий Кулеба отметил, что пандемия несет для туризма не только очевидные негативные последствия, но и неожиданные новые возможности. В частности, в Украине такие обстоятельства дали импульс внутреннему туризму, пробудили интерес людей к путешествиям собственной страной", - сообщает в пятницу утром пресс-служба МИД Украины.

Пололикашвили отметил, что сейчас этот тренд наблюдается повсеместно, и организация видит в нем новые возможности для глобального развития внутреннего, а также сельского туризма.

Глава МИД Украины предложил провести в Украине международный туристический форум Всемирной туристической организации, посвященный, в частности, тематике внутреннего и зеленого туризма в странах мира.

"Не сомневаюсь, что Украина станет новой территорией на карте мирового туризма, которую иностранцы с удовольствием откроют для себя, как нечто новое. Развитие внутреннего туризма является приоритетом президента Владимира Зеленского и правительства Украины. Я хочу, чтобы мы соединили усилия по ВТО для достижения этой цели", - отметил министр.

По мнению Кулебы, стоит, не дожидаясь завершения пандемии, активно искать новые формы и методы развития туризма, учитывая важность туристической отрасли для мировой экономики.

Министр пригласил генерального секретаря Всемирной туристической организации ООН посетить Украину с визитом.

Теги: #туризм #кулеба #оон
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