Трамп продлил на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о решении продлить на год режим ЧП в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, сообщает Белый дом.

"Таким образом, я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения (...) в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований", - приводит Белый дом слова президента США.

При этом Трамп заверил, что у него нет данных, которые бы указывали, что иностранному государству удалось реально повлиять на результаты выборов на американской территории.

"Несмотря на то, что нет данных, указывающих на то, что иностранной державе удалось изменить результаты каких бы то ни было выборов в США, иностранные государства в прошлом предпринимали попытки использовать в своих интересах открытость американской политической системы", - добавил американский президент.

Он напомнил, что, в частности, воздействовать на американскую аудиторию стало проще благодаря интернету.