На переговорах между ЕС и Великобританией остаются существенные разногласия - Барнье

На переговорах о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией остаются существенные разногласия в важных для ЕС областях, заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

"Великобритания не пошла навстречу фундаментальным принципам и интересам ЕС", - сказал он в четверг, выступая по итогам восьмого раунда переговоров "о новом партнерстве".

Барнье отметил, что Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС. По-прежнему отсутствуют гарантии соблюдения Лондоном социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов ЕС.

Великобритания отказывается создавать надежные механизмы горизонтального урегулирования споров, гарантировать сотрудничество судебных и правоохранительных органов, решать проблемы рыболовства, идти навстречу требованиям ЕС о равных условиях в области транспорта и энергетики, сказал Барнье.

Он напомнил, что, продолжая попытки выйти на соглашение, ЕС активизирует свою работу "по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года", когда заканчивается переходный период по Brexit.