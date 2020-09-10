Политика

22:07 10.09.2020

На переговорах между ЕС и Великобританией остаются существенные разногласия - Барнье

1 мин читать
На переговорах между ЕС и Великобританией остаются существенные разногласия - Барнье

На переговорах о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией остаются существенные разногласия в важных для ЕС областях, заявил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

"Великобритания не пошла навстречу фундаментальным принципам и интересам ЕС", - сказал он в четверг, выступая по итогам восьмого раунда переговоров "о новом партнерстве".

Барнье отметил, что Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС. По-прежнему отсутствуют гарантии соблюдения Лондоном социальных, экологических, трудовых и климатических стандартов ЕС.

Великобритания отказывается создавать надежные механизмы горизонтального урегулирования споров, гарантировать сотрудничество судебных и правоохранительных органов, решать проблемы рыболовства, идти навстречу требованиям ЕС о равных условиях в области транспорта и энергетики, сказал Барнье.

Он напомнил, что, продолжая попытки выйти на соглашение, ЕС активизирует свою работу "по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года", когда заканчивается переходный период по Brexit.

Теги: #великобритания #ес #переговоры #разногласия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:52 10.09.2020
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России за "подрыв суверенитета" Украины

17:46 10.09.2020
Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

16:09 10.09.2020
ЄС та ООН допомагають Національній поліції України боротися з домашнім насильством і попереджати злочини

ЄС та ООН допомагають Національній поліції України боротися з домашнім насильством і попереджати злочини

09:40 10.09.2020
Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

18:26 09.09.2020
Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

14:43 09.09.2020
Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

Еврокомиссия договорилась с BioNTech-Pfizer о закупке вакцины против COVID-19 для ЕС

11:52 09.09.2020
Постпреды стран ЕС одобрили очередное продление индивидуальных санкций против РФ

Постпреды стран ЕС одобрили очередное продление индивидуальных санкций против РФ

06:47 09.09.2020
Великобритания введет новые ограничения на фоне резкого роста заражений COVID-19

Великобритания введет новые ограничения на фоне резкого роста заражений COVID-19

19:07 08.09.2020
ЕС защитит себя "углеродной границей" от недобросовестной конкуренции - глава Евросовета

ЕС защитит себя "углеродной границей" от недобросовестной конкуренции - глава Евросовета

02:34 08.09.2020
Глава дипломатии ЕС Боррель: власти Беларуси грубо нарушают собственные законы и международные обязательства

Глава дипломатии ЕС Боррель: власти Беларуси грубо нарушают собственные законы и международные обязательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане - СМИ

Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

Разумков надеется на дальнейшую поддержку украинских реформ со стороны Литвы

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

Кулеба: Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА