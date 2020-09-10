США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане - СМИ

США готовятся к сокращению военного контингента в Афганистане с нынешних 8,6 тыс. до 4,5 тыс. человек к ноябрю, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Кеннета Маккензи.

В беседе с группой журналистов генерал сказал, что Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы к концу октября - ноябрю в Афганистане остались 4,5 тыс. американских военных.

Этого количества достаточно, чтобы выполнить стратегическую задачу по защите США от атак террористов из "Аль-Каиды" и ИГИЛ, приводят афганские СМИ слова Маккензи.