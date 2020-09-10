Политика

20:19 10.09.2020

США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане - СМИ

1 мин читать
США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане - СМИ

США готовятся к сокращению военного контингента в Афганистане с нынешних 8,6 тыс. до 4,5 тыс. человек к ноябрю, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на командующего Центральным командованием США (CENTCOM) генерала Кеннета Маккензи.

В беседе с группой журналистов генерал сказал, что Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы к концу октября - ноябрю в Афганистане остались 4,5 тыс. американских военных.

Этого количества достаточно, чтобы выполнить стратегическую задачу по защите США от атак террористов из "Аль-Каиды" и ИГИЛ, приводят афганские СМИ слова Маккензи.

Теги: #сша #афганистан #контингент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 10.09.2020
Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

19:10 10.09.2020
Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

09:40 10.09.2020
Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ

07:56 10.09.2020
США будут прилагать усилия к тому, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности – Помпео

США будут прилагать усилия к тому, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности – Помпео

06:51 10.09.2020
США отзывают визы у 1 тыс. китайских студентов и аспирантов

США отзывают визы у 1 тыс. китайских студентов и аспирантов

01:27 10.09.2020
США к концу года получат вакцину от COVID-19, несмотря на проблемы у AstraZeneca - Белый дом

США к концу года получат вакцину от COVID-19, несмотря на проблемы у AstraZeneca - Белый дом

03:08 09.09.2020
Помпео: США и партнеры рассматривают возможность введения новых санкций против белорусов

Помпео: США и партнеры рассматривают возможность введения новых санкций против белорусов

02:02 09.09.2020
Сенат США проголосует в четверг по законопроекту о борьбе с COVID-19

Сенат США проголосует в четверг по законопроекту о борьбе с COVID-19

22:44 08.09.2020
Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Белом доме – СМИ

Израиль и ОАЭ подпишут соглашение о нормализации отношений 15 сентября в Белом доме – СМИ

21:03 08.09.2020
Демократы и республиканцы призывают Трампа к расследованию инцидента с Навальным

Демократы и республиканцы призывают Трампа к расследованию инцидента с Навальным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

Разумков надеется на дальнейшую поддержку украинских реформ со стороны Литвы

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

Кулеба: Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

Глава ВСП заявляет об отсутствии давления на него и других членов Совета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА