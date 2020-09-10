Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович призвал правительство Великобритании отозвать меры, предусмотренные проектом "Закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства" как подрывающие доверие сторон.

"Заместитель председателя недвусмысленно заявил, что своевременное и полное выполнение соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), включая протокол по Ирландии - Северной Ирландии, с которым согласились премьер-министр Борис Джонсон и его правительство и который ратифицировали палаты парламента Великобритании менее года назад - это юридическое обязательство", - говорится в заявлении Еврокомиссии по итогу экстренного заседания совместного комитета Евросоюз - Соединенное Королевство.

"Европейский союз ожидает, что буква и дух настоящего соглашения будут полностью соблюдаться", - отмечается в документе.

После публикации правительством Великобритании законопроекта о внутреннем рынке Шефчович потребовал созыва внеочередного заседания совместного комитета, чтобы правительство Великобритании подробно объяснило свои намерения и ответило на серьезные опасения ЕС. В четверг в Лондоне состоялась встреча Шефчовича и главы секретариата кабинета министров Великобритании Майкла Гоува, сообщила ЕК.

В ходе дискуссии Шефчович заявил, что если законопроект будет принят, это станет чрезвычайно серьезным нарушением соглашения о Brexit и международного права.

В заявлении ЕК перечисляются статьи, которые нарушает новый британский законопроект, что, по мнению стороны ЕС, ставит под угрозу достижение целей соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

"ЕС не принимает аргумент о том, что цель законопроекта - защитить Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года). Он даже считает, что это происходит наоборот", - сказано в коммюнике.

В Брюсселе указывают на то, что ни ЕС, ни Великобритания "не могут в одностороннем порядке изменять, уточнять, исправлять, толковать, игнорировать или отклонять соглашение", важной частью которого является протокол по Ирландии - Северной Ирландии. "Его цель, - считают в Евросоюзе, - защитить мир и стабильность на острове Ирландия, и он стал результатом долгих, подробных и трудных переговоров между ЕС и Великобританией".

Шефчович призвал правительство Великобритании отозвать предусмотренные законопроектом меры "в кратчайшие сроки и в любом случае до конца месяца". "Он заявил, что, выдвинув этот законопроект, Соединенное Королевство серьезно подорвало доверие между ЕС и Великобританией. Теперь правительство Великобритании должно восстановить это доверие", - считают в Еврокомиссии.

Зампред ЕК напомнил правительству Великобритании, что "соглашение о выходе содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений юридических обязательств, содержащихся в тексте, которыми Европейский союз воспользуется без колебаний".