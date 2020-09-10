Политика

19:42 10.09.2020

Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

2 мин читать
Законопроектом о национальном внутреннем рынке Лондон подрывает доверие сторон - Еврокомиссия

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович призвал правительство Великобритании отозвать меры, предусмотренные проектом "Закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства" как подрывающие доверие сторон.

"Заместитель председателя недвусмысленно заявил, что своевременное и полное выполнение соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), включая протокол по Ирландии - Северной Ирландии, с которым согласились премьер-министр Борис Джонсон и его правительство и который ратифицировали палаты парламента Великобритании менее года назад - это юридическое обязательство", - говорится в заявлении Еврокомиссии по итогу экстренного заседания совместного комитета Евросоюз - Соединенное Королевство.

"Европейский союз ожидает, что буква и дух настоящего соглашения будут полностью соблюдаться", - отмечается в документе.

После публикации правительством Великобритании законопроекта о внутреннем рынке Шефчович потребовал созыва внеочередного заседания совместного комитета, чтобы правительство Великобритании подробно объяснило свои намерения и ответило на серьезные опасения ЕС. В четверг в Лондоне состоялась встреча Шефчовича и главы секретариата кабинета министров Великобритании Майкла Гоува, сообщила ЕК.

В ходе дискуссии Шефчович заявил, что если законопроект будет принят, это станет чрезвычайно серьезным нарушением соглашения о Brexit и международного права.

В заявлении ЕК перечисляются статьи, которые нарушает новый британский законопроект, что, по мнению стороны ЕС, ставит под угрозу достижение целей соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

"ЕС не принимает аргумент о том, что цель законопроекта - защитить Соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года). Он даже считает, что это происходит наоборот", - сказано в коммюнике.

В Брюсселе указывают на то, что ни ЕС, ни Великобритания "не могут в одностороннем порядке изменять, уточнять, исправлять, толковать, игнорировать или отклонять соглашение", важной частью которого является протокол по Ирландии - Северной Ирландии. "Его цель, - считают в Евросоюзе, - защитить мир и стабильность на острове Ирландия, и он стал результатом долгих, подробных и трудных переговоров между ЕС и Великобританией".

Шефчович призвал правительство Великобритании отозвать предусмотренные законопроектом меры "в кратчайшие сроки и в любом случае до конца месяца". "Он заявил, что, выдвинув этот законопроект, Соединенное Королевство серьезно подорвало доверие между ЕС и Великобританией. Теперь правительство Великобритании должно восстановить это доверие", - считают в Еврокомиссии.

Зампред ЕК напомнил правительству Великобритании, что "соглашение о выходе содержит ряд механизмов и средств правовой защиты для устранения нарушений юридических обязательств, содержащихся в тексте, которыми Европейский союз воспользуется без колебаний".

Теги: #евросоюз #brexit #проблемы #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:24 07.09.2020
ЕС хочет заключить соглашение с Британией о будущих отношениях с ней, но готов к варианту, если соглашения не будет - представитель ЕК

ЕС хочет заключить соглашение с Британией о будущих отношениях с ней, но готов к варианту, если соглашения не будет - представитель ЕК

19:26 07.09.2020
Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну

Правительство Великобритании может сократить продолжительность карантина для въезжающих в страну

09:50 07.09.2020
Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

03:37 07.09.2020
Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

Великобритания и ЕС должны договориться о сделке по Brexit до 15 октября - Джонсон

02:07 06.09.2020
Защитники природы в Британии заблокировали типографии, где печатают Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times

Защитники природы в Британии заблокировали типографии, где печатают Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times

23:51 04.09.2020
Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

Великобритания поддерживает гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси

19:09 25.08.2020
В Англии могут пересмотреть рекомендацию о необязательном ношении масок в школах

В Англии могут пересмотреть рекомендацию о необязательном ношении масок в школах

19:07 25.08.2020
ЕС потребует расследовать отравление Навального - источник

ЕС потребует расследовать отравление Навального - источник

19:05 25.08.2020
Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после коронавируса - СМИ

Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем после коронавируса - СМИ

20:45 27.07.2020
Энергетики запитали обесточенные Соломенский и Печерский районы резервной линией на время ликвидации аварии на ТЭЦ-5

Энергетики запитали обесточенные Соломенский и Печерский районы резервной линией на время ликвидации аварии на ТЭЦ-5

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ПОСЛЕДНЕЕ

США могут почти вдвое сократить свой военный контингент в Афганистане - СМИ

Разумков надеется на дальнейшую поддержку украинских реформ со стороны Литвы

Минфин США ввел санкции против украинского нардепа Деркача

Зеленский в разговоре с Меркель сообщил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС о выборах президента Беларуси

Меркель в разговоре с Зеленским подчеркнула, что Киев может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к прекращению войны на Донбассе – ОП

Зеленский надеется, что встреча советников "Нормандской четверки" принесет конкретные решения, и главы государств вскоре встретятся – разговор с Меркель

Кулеба: Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе мирным, дипломатическим путем, несмотря на провокации

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА