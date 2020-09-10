Политика

19:24 10.09.2020

Разумков надеется на дальнейшую поддержку украинских реформ со стороны Литвы

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Разумков надеется на дальнейшую поддержку украинских реформ со стороны Литвы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется на дальнейшую поддержку реформ, приближающих Украину к членству в Евросоюз и НАТО, со стороны Литвы.

"Вектор развития нашей страны остается неизменным, и мы надеемся на продолжение поддержки реформ в Украине со стороны Литвы. Для нас важно за каденцию выполнить то, что мы обещали людям и себе перед выборами, и мы над этим работаем ", - цитирует сайт Верховной Рады Разумкова на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг.

Глава украинского парламента выразил уверенность, что предстоящие парламентские выборы в Литве пройдут демократично.

"11 октября в Литве должны состояться парламентские выборы, и я уверен, что они пройдут спокойно и демократично", - отметил Разумков.

Он также проинформировал, что 6 сентября, после 42 дней соблюдения режима тишины на Донбассе украинские военнослужащие снова понесли потери: один погиб, трое ранены и еще двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"Украина всегда выполняет взятые на себя обязательства, но, к сожалению, мы не можем сказать того же о стране-агрессоре", - отметил спикер.

Председатель Верховной Рады также поблагодарил Литву за постоянную поддержку Украины на международной арене.

«Наши государства успешно сотрудничают уже много лет. Вы правы в том, что правильно поставить цель - это уже половина дела. Общие цели Украина и Литва уже есть, а следовательно половину пути к успешному будущему уже пройден ", - отметил Разумков.

Теги: #разумков #поддержка #литва
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