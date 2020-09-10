Политика

13:34 10.09.2020

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

2 мин читать
ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Как сообщает пресс-служба ОАСК, соответствующий иск в суд подала общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в Центральной избирательной комиссии. По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 октября.

Как сообщалось, 15 июля Верховная Рада приняла постановление №3809, которым назначается проведение местных выборов в воскресенье, 25 октября 2020 года.

ЦИК 8 августа своим постановлением №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" ЦИК назначила 1 439 таких выборов, то есть на всей подконтрольной территории Украины.

В тот же день ЦИК, на основании поступивших 7 августа выводов Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА, на своем заседании пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области

5 сентября официально стартовала избирательная кампания.

Иск №160 с просьбой отменить постановление ЦИК поступил в ОАСК 8 сентября. "По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.

Теги: #оаск #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 10.09.2020
В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

В Запорожье выявлен факт подкупа избирателей для смены адреса голосования

13:31 10.09.2020
ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

ОАСК открыл производство по иску об отмене местных выборов 25 октября

19:12 09.09.2020
БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

17:45 09.09.2020
Ивано-Франковский горсовет оспаривает в ОАСК установление Кабмином 4-х уровней эпидопасности

Ивано-Франковский горсовет оспаривает в ОАСК установление Кабмином 4-х уровней эпидопасности

17:42 09.09.2020
Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

16:04 09.09.2020
С 5 сентября полиция зафиксировала 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства в Украине, начато четыре уголовных производства - Нацполиция

С 5 сентября полиция зафиксировала 64 сообщения о нарушениях избирательного законодательства в Украине, начато четыре уголовных производства - Нацполиция

15:20 09.09.2020
Депутаты предлагают сократить срок начала охраны помещений избирательных комиссий полицией

Депутаты предлагают сократить срок начала охраны помещений избирательных комиссий полицией

13:00 09.09.2020
Кандидат в мэры от "Слуги народа" видит Житомир городом инноваций и комфорта

Кандидат в мэры от "Слуги народа" видит Житомир городом инноваций и комфорта

17:29 08.09.2020
Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

17:28 08.09.2020
Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

Глава ВСП заявляет об отсутствии давления на него и других членов Совета

БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

Зеленский верит, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров

ПОСЛЕДНЕЕ

Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Глава ВСП надеется на скорейшее принятие изменений в закон "о судоустройстве", который реанимирует ВККС

Глава ВСП заявляет об отсутствии давления на него и других членов Совета

Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

Лукашенко заявляет, что не отдаст власть

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

Зеленский выступает за усиление военного и оборонного сотрудничества между Украиной и Израилем - интервью The Jerusalem Post

Кулеба: Украина и Восточное партнерство будут находиться в центре внимания во время председательства Португалии в Совете ЕС

Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА