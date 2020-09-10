Политика

11:21 10.09.2020

Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

1 мин читать
Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Республику Австрия, сообщается на сайте главы государства.

В рамках визита запланированы переговоры главы Украинского государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем и председателем Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Зеленский и ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Кроме того, во время визита запланировано участие президента Украины и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Теги: #зеленский #австрия #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:01 10.09.2020
Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

Зеленский в четверг обсудит с Меркель последние события на Донбассе - источник

09:31 10.09.2020
Зеленский выступает за усиление военного и оборонного сотрудничества между Украиной и Израилем - интервью The Jerusalem Post

Зеленский выступает за усиление военного и оборонного сотрудничества между Украиной и Израилем - интервью The Jerusalem Post

17:24 09.09.2020
Зеленский о реакции местных властей на карантин: я не понимаю, кто с кем воюет

Зеленский о реакции местных властей на карантин: я не понимаю, кто с кем воюет

17:13 09.09.2020
Зеленский о реакции местных властей на карантин: я не понимаю, кто с кем воюет, у нас просто не будет мест в больницах

Зеленский о реакции местных властей на карантин: я не понимаю, кто с кем воюет, у нас просто не будет мест в больницах

16:27 09.09.2020
Зеленский о ситуации на Донбассе: сейчас мы детально разбираем каждый факт, после гибели нашего военного вновь нет боевых потерь и обстрелов

Зеленский о ситуации на Донбассе: сейчас мы детально разбираем каждый факт, после гибели нашего военного вновь нет боевых потерь и обстрелов

16:19 09.09.2020
Зеленский верит, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров

Зеленский верит, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров

16:13 09.09.2020
Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

16:09 09.09.2020
Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

12:31 09.09.2020
Зеленский принял участие в телемосте "Студенчество объединяет Украину" между студентами из Хмельницкого и Мариуполя

Зеленский принял участие в телемосте "Студенчество объединяет Украину" между студентами из Хмельницкого и Мариуполя

17:26 08.09.2020
Зеленский: даже в условиях COVID у нас где-то в 1,5 раза увеличились налоговые поступления

Зеленский: даже в условиях COVID у нас где-то в 1,5 раза увеличились налоговые поступления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

Зеленский верит, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров

Зеленский: не нужно бояться кадровых изменений, если человек в критической ситуации не справляется

Кабмин намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко заявляет, что не отдаст власть

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

Кулеба: Украина и Восточное партнерство будут находиться в центре внимания во время председательства Португалии в Совете ЕС

БДИПЧ ОБСЕ готовы присоединиться к официальному наблюдению за местными выборами в Украине – глава ЦИК

Мы планируем углублять отношения между Украиной и ЕС - глава МИД Португалии

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра в Варшаве

Кабмин намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года

Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА