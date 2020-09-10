Лукашенко заявляет, что не отдаст власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того народ избрал".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - заявил Лукашенко, представляя нового генпрокурора в Минске в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - отметил он.

По его словам, "в середине 90-х она (власть - ИA) валялась в грязи, о нее вытирали ноги". "Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал он.