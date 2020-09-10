Политика

10:32 10.09.2020

Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

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Саакашвили обещает грузинским избирателям не вступать в конфронтацию с РФ, если победит его партия

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих в октябре парламентских выборах и вступления в должность премьер-министра не намерен вступать в конфронтацию с Россией.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию", - заявил Саакашвили в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ".

Экс-президент Грузии подчеркнул, что в последние годы он многое переоценил.

"Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта", - сказал Саакашвили.

Во время прямого включения из Днепра он заявил и о том, что готов возглавить грузинское правительство сроком не более двух лет, а затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны украинцев.

"Меня действительно не привлекают никакие должности и кабинеты. Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообща", - сказал Саакашвили.

Теги: #рф #саакашвили #грузия
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