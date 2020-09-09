Кулеба: Украина и Восточное партнерство будут находиться в центре внимания во время председательства Португалии в Совете ЕС

Лиссабон готов поддерживать Украину и Восточное партнерство в центре внимания Португальского председательства в Совете ЕС, которое начнется с начала 2021 года, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По информации пресс-службы ведомства, глава МИД Украины поблагодарил коллегу за готовность официального Лиссабона поддерживать Украину и Восточное партнерство в центре внимания Португальского председательства в Совете ЕС, которое начнется в январе 2021 года.

"Восточное партнерство требует нового структурирования и амбициозного подхода, в частности, дифференцированного отношения к трем ассоциированным странам: Украине, Грузии и Молдове", – цитирует пресс-служба заявление Кулебы.

Подчеркивается, что Кулеба и глава внешнеполитического ведомства Португальской Республики Аугушту Сантуш Силва согласовали график развития политического диалога. Глава МИД Украины пригласил португальского коллегу посетить Украину с визитом.

Также Кулеба сообщил португальской стороне о ситуации с безопасностью на востоке Украины, недавнее нарушение российской стороной режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, которое привело к ранениям и гибели украинских военнослужащих.

Собеседники уделили особое внимание стимулированию торговли в условиях пандемии. Они обсудили реализацию совместных проектов в сфере высоких технологий, участие португальского бизнеса в приватизации в Украине и освоении космоса.

Стороны обсудили вопрос обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей украинской общины Португалии. По словам Кулебы, многочисленная интегрированная в португальское общество "украинская община вносит важный вклад в сближение двух государств".

Кроме того, министр поблагодарил португальскую сторону за предоставление военной амуниции ВСУ и выразил благодарность за решение Министерства обороны Португалии принять на лечение четырех украинских воинов, которые получили ранения. Министры договорились в дальнейшем укреплении сотрудничества в оборонной сфере.

"Стороны также подписали Дорожную карту украинско-португальских отношений на 2020-2022 годы", – сказано в сообщении.

Глава МИД Украины выразил надежду на полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти в марте 2020 году в аэропорту Лиссабона гражданина Украины и привлечения к ответственности виновных в его гибели.

Португальский коллега заверил в преданности Португалии полному и беспристрастному расследованию трагедии и достижению справедливости и сообщил, что суд по делу должен состояться в ближайшее время.