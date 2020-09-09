Политика

17:50 09.09.2020

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

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Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ – Кулеба

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Украинское государство будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими специальными службами", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду.

Глава МИД подчеркнул, что поскольку в Беларуси разворачивался кризис, для Украины стало ясно, что "мы должны протянуть руку помощи народу Беларуси".

"И поэтому, несмотря на тот факт, что Украина ограничила въезд для иностранцев в Украину на сентябрь, мы исключили граждан Беларуси из этих ограничений. Мы понимаем, что свободная миграция во время кризиса также приносит некоторые риски, но мы считаем, что сейчас более важно поддержать народ Беларуси, тех, кто покидает страну в связи с репрессиями, нарушениям прав человека", - пояснил ОН.

Министр отметил, что для Украины любое усиление позиций РФ в Беларуси является угрозой национальной безопасности. "Для Украины любое усиление позиций России в Беларуси является угрозой национальной безопасности Украины. Украина заинтересована в независимой, суверенной Беларуси, где демократия и рыночная экономика процветают. И мы будем глубоко сожалеть, если в процессе этого кризиса ситуация в Беларуси изменится к худшему", - добавил Кулеба.

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов перестали выходить на связь.

Государственная пограничная служба Украины подтвердила въезд в страну Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд Родненкова и Кравцова из Беларуси был "насильственным выдворением", а Колесникова "предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Позже эту информацию подтвердили ее соратники.

Теги: #кулеба #беларусь #мид
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