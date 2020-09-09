Политика

17:10 09.09.2020

Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

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Кабмин ожидает возобновления консультаций на высшем уровне с Германией и визита Макрона в Украину - план приоритетных действий на 2020 год

Кабинет министров Украины ожидает возобновления формата консультаций высокого уровня с Германией и проведения реформ в Украине при технической поддержке Германии в течении года. Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

Как отмечается в документе, ожидается проведение консультаций по сотрудничеству для развития в сентябре 2020 года и выделение дополнительного объема финансирования Германией. Кроме того, Кабмин надеется на усиление сотрудничества с Германией в рамках деятельности в Украине советников немецкого правительства по вопросам реформ, в частности по вопросам децентрализации и приватизации, а также по результатам визитов государственных секретарей федеральных министерств правительства Германии в Украину.

Указывается, что правительство надеется на направление части несвязанного финансового кредита Германии в объеме EUR150 млн на борьбу с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Также в плане приоритетных действий правительства подчеркивается необходимость обеспечения диалога высокого уровня c Францией с целью политической, военной, экономической, финансовой поддержки Украины, а также поддержки в вопросах безопасности. В документе сообщается о намереньях организовать визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину в течение года и активизировать двусторонние механизмы экономического сотрудничества путем проведения VIII заседания смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Кабмин указал на необходимость в течение года подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией.

В декабре ожидается подписание соглашения между Украиной и Словакией о возобновлении регулярного авиасообщения международного аэропорта "Ужгород".

В течение года ожидается завершение договорно-правового оформления стыка государственных границ Украины, Польши и Беларуси.

Также в плане приоритетных действий правительства отмечается необходимость в течении года провести 8-е заседание Совместной группы стратегического планирования с Турцией, возобновить переговорный процесс о заключении соглашения о свободной торговле с Турцией, реализовать договоренности о сооружении в Украине жилища для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных РФ территорий АР Крым и г.Севастополь.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2020 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Теги: #франция #германия #кабмин
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