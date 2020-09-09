Политика

17:09 09.09.2020

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра в Варшаве

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Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра в Варшаве

 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.

По словам польского премьера, Варшава хочет, чтобы в Польше "у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения".

Новый белорусский центр разместился на территории виллы 1930-х годов в престижном районе столицы Польши. До этого в нем в разное время находилось посольство Туниса и резиденция посла Франции. На здании в настоящее время вывешен бело-красно-белый флаг.

Моравецкий в ходе визита в этот центр с Тихановской указал, что Польша - это "открытый дом для всех белорусов, которым нужна помощь".

Согласно сообщению агентства, Тихановская поблагодарила Польшу за поддержку в "это сложное для Беларуси время".

Премьер Польши ранее в среду провел в Варшаве переговоры с Тихановской и другими представителями белорусской оппозиции.

В Беларуси уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Основной оппонент Лукашенко Тихановская спустя два дня после выборов уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Беларуси в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси считают этот орган неконституционным.

Беларусь к настоящему времени покинули и другие оппозиционеры: член президиума совета Ольга Ковалькова, экс-кандидат на пост президента республики Валерий Цепкало, член президиума координационного совета Павел Латушко. Латушко утверждал, что его решение было связано с оказываемым на него давлением со стороны Комитета государственной безопасности.

Теги: #польша #тихановская #беларусь
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