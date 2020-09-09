Политика

16:19 09.09.2020

Зеленский верит, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров

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Зеленский верит, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" состоится и сама встреча лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата" 11 сентября состоится и сама встреча лидеров, что будет свидетельствовать о продолжении движения к прекращению войны на Донбассе и достижению мира.

"Поверьте мне, очень сложно, чтобы эта встреча не сорвалась. Мы всё для этого делаем. 11 сентября будет встреча, это уже говорит о том, что будет, я так верю в это и хочу этого, и делаем всё для этого, чтобы после встречи советников была встреча лидеров "Нормандской четверки". Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Теги: #зеленский #нормандський_формат
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