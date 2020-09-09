Политика

14:17 09.09.2020

Кабмин намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года

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Кабмин намерен принять концепцию развития украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года

 Кабинет министров Украины намерен в ноябре принять концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2028 года.

Об этом говорится в плане приоритетных действий правительства на 2020 год.

Отмечается, что реализация такого решения позволит создать правовые инструменты для укрепления украинской идентичности, а также правовых предпосылок для постепенного формирования единого языково-информационного пространства и увеличения количества украиноязычных граждан.

Кроме того, в октябре будет принят план мероприятий по реализации Стратегии популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык – успешное государство".

Теги: #украинский_язык #кабмин
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