Политика

13:39 09.09.2020

Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

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Лукашенко заявил о невозможности интеграции с РФ в соответствии с Союзным договором

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что интеграция с РФ в соответствии с Союзным договором.

"Сейчас много изменилось. Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

В связи с этим Лукашенко с президентом России начал обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции.

Кроме того, он отметил, что нужна равноправная экономическая интеграция.

"Если говорить о глубине интеграции, никаких вопросов нет с точки зрения экономической интеграции. Никаких нет проблем, главное - равноправная основа. Нет, не всё объединить и напополам поделить, это глупость, мы подавимся от этого куска. Это должна быть равноправная основа", - сказал Лукашенко.

Теги: #рф #лукашенко #беларусь
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