Политика

12:23 09.09.2020

Алексиевич называет происходящее в Беларуси восстанием

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Алексиевич называет происходящее в Беларуси восстанием

Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич опровергла утверждения властей о том, что координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, планировал государственный переворот.

"Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", - говорится в обращении Алексиевич, размещенном на сайте белорусского Пен-центра.

Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси. "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им", - написала Алексиевич.

Она сожалеет о преследованиях членов совета оппозиции. "Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна", - заявила она.

При этом она посетовала, что ее беспокоят визиты неизвестных.

"Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь...", - заключила Алексиевич.

Теги: #алексиевич #беларусь
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