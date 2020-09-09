Постпреды стран ЕС одобрили очередное продление индивидуальных санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал в среду без обсуждения продление на полгода индивидуальных ограничительных мер в отношении лиц и организаций, которые, по оценке Евросоюза, подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"Coreper одобрил продление адресных санкций. Теперь Совет ЕС должен принять свое решение по этому вопросу. Это произойдет в ближайшие дни", - сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС в Брюсселе.

Как ожидается, Совет ЕС примет свое решение по письменной процедуре. Продление санкций вступит в силу после опубликования постановления совета в "Официальном журнале" Евросоюза.

Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС. Они применяются к людям и организациям, подрывающим территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики РФ и ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя и действующие на их территориях.