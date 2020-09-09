Политика

09:53 09.09.2020

Тихановская заявляет, что белорусская оппозиция не нацелена на борьбу с Россией

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 Борьба белорусов за свои права не была и не будет нацелена против России, очень важно не испортить дружественные отношения между двумя странами, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

"У белорусского народа три предельно простых требования - уход Лукашенко и новые, честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключённых и расследование всех преступлений, совершенных властями против белорусского народа. Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное", - сказала Тихановская видеообращении к россиянам в "Телеграм".

По ее мнению, народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями и останутся такими и впредь.

Она отметила, что белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов, не признают легитимность действующего президента республики. "Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жесткости и масштабу подавлению протестующих", - полагает она.

Однако "попытка обезглавить протест" ему не помогает, считает Тихановская.

"Очень важно - не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны", - отметила она.

Кроме того, Тихановская поблагодарила российских независимых журналистов и блогеров за внимание к происходящему в Беларуси, за готовность объективно и честно освещать события в республике.

Теги: #тихановская #беларусь
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