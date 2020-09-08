Политика

21:03 08.09.2020

Демократы и республиканцы призывают Трампа к расследованию инцидента с Навальным

2 мин читать
Демократы и республиканцы призывают Трампа к расследованию инцидента с Навальным

Лидеры комитета Палаты представителей США по иностранным делам направили во вторник письмо администрации президента страны Дональда Трампа с требованием провести расследование из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы официально требуем, чтобы исполнительная власть провела расследование, чтобы определить, использовала ли Россия химическое оружие в нарушение международного законодательства или использовала ли Россия летальное химическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в письме, адресованном Трампу.

Авторами письма стали председатель комитета, конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол. Текст документа опубликован на сайте комитета.

В нем конгрессмены указывают, что закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения предполагает, что в течение 60 дней должно быть определено, имело ли место использование химоружия, и факт применения будет установлен, то начинается процесс подготовки санкций в отношении нарушителей.

"Если российские власти вновь решили применить химоружие против одного из своих граждан, то дополнительные санкции должны быть введены", - пишут Энгел и Маккол.

Они также призвали президента США "продолжать действовать сообща с нашими союзниками и партнерами, чтобы требовать от России полного сотрудничества с тщательным международным расследованием произошедшего - под эгидой ОЗХО".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Теги: #расследование #сша #конгресс #навальный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:43 08.09.2020
Западное побережье США страдает от сильных лесных пожаров

Западное побережье США страдает от сильных лесных пожаров

06:30 08.09.2020
Трамп вновь раскритиковал Байдена

Трамп вновь раскритиковал Байдена

21:29 07.09.2020
Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

13:51 07.09.2020
Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

13:08 07.09.2020
Меркель пока не обсуждала с Путиным ситуацию с Навальным - кабмин ФРГ

Меркель пока не обсуждала с Путиным ситуацию с Навальным - кабмин ФРГ

13:01 07.09.2020
Отвечать на вопросы о "Северном потоке 2" в связи с делом Навального еще рано - кабмин ФРГ

Отвечать на вопросы о "Северном потоке 2" в связи с делом Навального еще рано - кабмин ФРГ

10:46 07.09.2020
Amazon запретила продажу иностранных семян в США после получения тысяч подозрительных посылок

Amazon запретила продажу иностранных семян в США после получения тысяч подозрительных посылок

05:15 06.09.2020
Четыре лодки, принимавшие участие в параде в поддержку Трампа в Техасе, затонули, насколько разбилось о камни

Четыре лодки, принимавшие участие в параде в поддержку Трампа в Техасе, затонули, насколько разбилось о камни

07:43 05.09.2020
Трамп предупреждает, что "не будет доволен", если версия об отравлении Навального подтвердится

Трамп предупреждает, что "не будет доволен", если версия об отравлении Навального подтвердится

05:19 05.09.2020
Берлин и Париж призывают Россию как можно скорее прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным

Берлин и Париж призывают Россию как можно скорее прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верещук считает рейтинги Кличко завышенными

Меркель: финальное решение по "Северному потоку 2" будет европейским, а не немецким - Bloomberg

"Евросолидарность" требует прекратить растрату средств Фонда борьбы с коронавирусом на цели, не связанные с противодействием пандемии

Зеленский: я не могу ни за кого агитировать на местных выборах

60% киевлян довольны деятельностью Кличко на должности мэра – опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Верещук считает рейтинги Кличко завышенными

В "Евросолидарности" требуют немедленного расследования избиения Балуха и личного контроля над расследованием Авакова

Аваков призвал участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на своих округах

Зеленский сообщил, что из COVID-фонда было потрачено более 20% средств, а привлеченные в него деньги из других программ будут "понемногу открывать"

Семье нардепа Палицы принадлежит 10% нефтяного направления группы "Приват"

Меркель: финальное решение по "Северному потоку 2" будет европейским, а не немецким - Bloomberg

Зеленский намерен ездить по Украине, сколько "хватит сил", потому что ответственен за то, что происходит в стране

"Евросолидарность" требует прекратить растрату средств Фонда борьбы с коронавирусом на цели, не связанные с противодействием пандемии

Зеленский: я не могу ни за кого агитировать на местных выборах

Лукашенко отказался "просто так" уйти со своего поста, но не исключает досрочных президентских выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА