Верещук считает рейтинги Кличко завышенными
Кандидат на должность киевского городского главы, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук возмущена тем, что социологические компании за деньги манипулируют мнением избирателей.
"Вы хотите сказать, что рейтинг Кличко в Киеве более 64%? Не шутите. Конечно, нет. Мы проводим свои замеры. Там не то, что 64%, там 34% очень трудно собрать. Меня удивляет, зачем социологические группы идут на такие вещи?", - прокомментировала Верещук в эфире "Obozrevatel TV" обнародованные данные социологических исследований.
Она считает, что такие данные могут быть следствием искусственного завышения рейтинга тех или иных сил по коммерческим причинам.
"Это же очевидные вещи. Я такую имею такую информацию. И не только я, но, наверное, все, кто занимается сейчас местными выборами, кто погрузился в процесс. Это позорная ситуация. Люди, а как мы хотим построить страну или местное самоуправление, если мы не хотим сами себе сделать те правила и форматы, которые не будут позволять подобного?", - сказала политик.