Политика

18:57 08.09.2020

В "Евросолидарности" требуют немедленного расследования избиения Балуха и личного контроля над расследованием Авакова

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В "Евросолидарности" требуют немедленного расследования избиения Балуха и личного контроля над расследованием Авакова

В партии "Европейская солидарность" серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста партии Владимира Балуха.

"Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит. Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии. Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм", - говорится в заявлении партии, обнародованном во вторник вечером.

В "Евросолидарности" требуют немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Балуха, и всех обстоятельств этого преступления.

"Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел (Арсена Авакова – ИФ-У). Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь", - говорится в заявлении.

Теги: #балух #евросолидарность #избиение
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