Политика

17:23 08.09.2020

Зеленский сообщил, что из COVID-фонда было потрачено более 20% средств, а привлеченные в него деньги из других программ будут "понемногу открывать"

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Зеленский сообщил, что из COVID-фонда было потрачено более 20% средств, а привлеченные в него деньги из других программ будут "понемногу открывать"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено немногим более 20% средств, а средства из других программ, которые в него изымались, будут "понемногу открывать".

"Прежде всего, чуть более 20% COVID-фонда потрачено. В COVID-фонд забирались средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны, по крайней мере, с больницами, с теми или иными программами, мы будем понемногу открывать. Что касается некоторых дорог, на которые были потрачены средства, то, во-первых, и это правда, есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, к некоторым больницам нужно доехать, и много средства потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или к школам, и это нужно делать", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область.

Зеленский также отметил, что ежемесячно из COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку граждан, пенсионеров, лиц, которые не получают зарплату.

"На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", - указал он.

Теги: #коронавирус #зеленский #фонд
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