Семье нардепа Палицы принадлежит 10% нефтяного направления группы "Приват"

Экс-супруге и сыну народного депутата Игоря Палицы (партия "За будущее) принадлежит 10% всего нефтяного направления группы "Приват" (Днепр) Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Я сказал: хочу, чтобы этот опцион был за моей семьей. И он впервые был оформлен в 2011 году на мою семью - на супругу и сына (...). У меня была договоренность, что у меня не будет ни 25% в "Нефтехимике Прикарпатья", ни 10% акций "Укрнафты", а будет 10% во всей нефтяной группе", – сказал Палица в интервью изданию "Украинская правда", при этом подчеркнув, что с супругой развелся в 2020 году.

По словам Палицы, к основным активами нефтяного бизнеса группы "Приват" относят Кременчугский и Дрогобычский нефтеперерабатывающие заводы, "Нефтехимик Прикарпатья", акции "Укрнафты", автозаправочные станции и нефтебазы.