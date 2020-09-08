Политика

16:00 08.09.2020

"Евросолидарность" требует прекратить растрату средств Фонда борьбы с коронавирусом на цели, не связанные с противодействием пандемии

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"Евросолидарность" требует прекратить растрату средств Фонда борьбы с коронавирусом на цели, не связанные с противодействием пандемии

Партия "Европейская Солидарность" требует от власти прекратить растрату средств, выделенных из государственного бюджета в Фонд борьбы с коронавирусом, на цели, не связанные непосредственно с борьбой с пандемией.

"Только за минувшие сутки в Украине установлено очередной антирекорд - от коронавируса умерли 57 человек. Всей жизни потеряли 2934 человека. Одна из причин - хищение и использование совершенно не по назначению средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Фонд был сформирован путем мучительного сокращения расходов на образование, культуру, местное самоуправление. Но, как говорится, "ловкость рук", и никакого мошенничества. Монобольшинство, правительство и Офис президента перенаправили эти средства ... на достройку дорог и праздничные ленты, которые Зеленский должен перерезать перед местными выборами", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

В "Евросолидарности" напомнили, что программа строительства и ремонта дорог была спроектирована и начала воплощаться командой пятого президента Украины Петра Порошенко. При этом одним из главных источников финансирования были средства, сэкономленные в результате борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне.

"Зеленский и "слуги" закатывают в бетон и асфальт, не забывая о собственных карманах, средства, собранные со всей страны на борьбу с пандемией. Более половины фонда – 35 млрд грн - расходуется втридорога на "инфраструктурные объекты". Стоимость работ значительно превышает показатели предыдущих лет. Считаем это мародерством", - указывают в политсиле.

В то же время со всей страны поступают сообщения о переполненных больницах, невозможности госпитализации тяжелых больных, отсутствии в больницах необходимого, отсутствие доплат и страхования медиков.

"Поэтому мы требуем немедленно прекратить расходования средств Фонда борьбы с COVID-19 на любые цели, не связанные непосредственно с борьбой с коронавирусом. Все эти деньги должны тратиться исключительно на борьбу с коронавирусом и спасение людей. Для этого Фонд и был создан - не для коррупции, не для "видосикив" и для строительства дорог. Должны спасать медицинских работников, которые противостоят распространению коронавируса в Украине, застраховать их здоровье и обеспечить больницы всем необходимым для преодоления пандемии", - подчеркивают в политсиле.

"Европейская Солидарность" также требует расследовать все случаи нецелевого использования средств на борьбу с коронавирусом и привлечь виновных к ответственности.

Теги: #коронавирус #фонд #евросолидарность
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