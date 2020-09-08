Политика

14:47 08.09.2020

Зеленский: я не могу ни за кого агитировать на местных выборах

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Зеленский: я не могу ни за кого агитировать на местных выборах

 Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что он не может агитировать за кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

Во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область, отвечая на вопрос о том, почему в мэры Сум была выдвинута народный депутат от партии "Слуга народа" Татьяна Рябуха, Зеленский сказал: "Победа зависит не только от кандидатуры госпожи Рябухи, а зависит от того, как ее сумчане видят, и видят ли вообще городской головой, нравится ли им программа. Я желаю успеха, но это выбор только народа Украины. Вам жить в Сумах, и вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? Я не могу ни за кого агитировать, и, честно говоря, это не является справедливым, чтобы я агитировал".

Зеленский указал, что ему, конечно, не всё равно, кого выдвигают в мэры городов, на глав ОТГ от "Слуги народа". "Все считают, что это (Рябуха – ИФ) сильный человек. Она знает это место, патриот Сумщины", - отметил он.

Теги: #зеленский #выборы
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