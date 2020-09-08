Политика

14:32 08.09.2020

Лукашенко отказался "просто так" уйти со своего поста, но не исключает досрочных президентских выборов

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Лукашенко отказался "просто так" уйти со своего поста, но не исключает досрочных президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что не покинет свой пост "просто так".

"А.Лукашенко (близко к тексту): "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - написал в телеграм главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был одним из журналистов, бравших интервью у белорусского лидера.

При этом Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы. "Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов", - цитирует его Бабаян.

Теги: #лукашенко #беларусь
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