Политика

14:23 08.09.2020

Государство может выделить средства для ремонта взлетно-посадочной полосы "Аэропорта Сумы" – Зеленский

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Государство может выделить средства для ремонта взлетно-посадочной полосы "Аэропорта Сумы" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство может выделить средства для ремонта взлетно-посадочной полосы областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".

"Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если у вас есть те, кто параллельно будет строить терминал. Это очень важно", - цитирует его пресс-служба главы государства во время рабочей поездки во вторник в Сумскую область.

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко отметил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.

По его словам, аэропорт сейчас находится в очень плохом состоянии, ведь никогда по-настоящему не ремонтировался, а главная проблема – устарелость взлетной полосы. В то же время глава ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в "Жулянах", а потому может принимать почти все самолеты. Если будет проведен ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад.

Грищенко также рассказал Президенту о ходе реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе. В частности, в 2020 году в области обновляют 160 км государственных дорог, на это выделено 2 млрд грн, что в несколько раз больше, чем в 2019 году. Также ремонтируют 65 км местных дорог, на что предусмотрено более 860 млн грн.

В Сумской области завершено сооружение четырех амбулаторий и начата полная реконструкция семи приемных отделений. Кроме того, в области обновляют пять школ, а в Сумах строят полностью новый, уникальный для страны детский сад на три этажа, в котором будет бассейн.

"Основной инвестор Сумской области – государство. Благодаря "Большому строительству" у нас поднимается экономика, выросла средняя заработная плата", - указал Грищенко.

Теги: #зеленский #сумы #аэропорт
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