Политика

13:59 08.09.2020

Законопроект о статусе семьей погибших защитников Украины уже разрабатывает и будет внесен в Раду – встреча Зеленского с ветеранами АТО/ООС и их семьями

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Законопроект о статусе семьей погибших защитников Украины уже разрабатывает и будет внесен в Раду – встреча Зеленского с ветеранами АТО/ООС и их семьями

Родственники участников войны на Донбассе во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обратились к главе государства с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины.

"Присутствующий на встрече представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Евгений Терехов сообщил, что уже разрабатывается соответствующий законопроект, и он обязательно будет внесен в парламент", - сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Также участники встречи отметили, что дети-сироты, родители которых погибли на войне, часто не имеют возможности получить жилье. Президент отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.

Кроме того, семьи участников боевых действий пожаловались Зеленскому на несправедливые и фейковые обвинения об украинских военных на фронте, которые порой звучат в СМИ. В частности, присутствующая на встрече мать военного, который защищал Донецкий аэропорт и погиб в 20-летнем возрасте, подчеркнула, насколько важно сохранить память о ее единственном сыне и его поступках.

"Ваш сын – герой, мы это знаем. Все украинцы в этом уверены. Он защищал нашу страну, защищал наши границы. Поэтому чтим память и понимаем, что это великие люди. Не слушайте эту грязь. Мы вам благодарны за вашего сына. Берегите себя для памяти. Пока мы живем – мы помним", – отметил Зеленский.

Ветераны также рассказали президенту о проблеме с трудоустройством военных после возвращения с фронта, что вызывает тяжелое психологическое состояние у ветеранов.

"Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант – стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов", – заявил Зеленский.

Глава государства также посетил Мемориал героям Антитеррористической операции, который расположен на центральном кладбище Сум. В настоящее время там похоронены 46 воинов АТО и один Герой Небесной Сотни Алексей Братушка. Президент почтил память погибших и возложил цветы к мемориальной стеле.

Теги: #семьи_погибших #участники_войны #зеленский #законопроет
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