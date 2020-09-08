Политика

13:18 08.09.2020

Более 60% киевлян недовольны деятельностью Зеленского – опрос

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Более 60% киевлян недовольны деятельностью Зеленского – опрос

Большинство жителей Киева выразили неудовлетворенность деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"34% опрошенных довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 61% - не удовлетворены. По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой главы государства ухудшилась", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном во вторник.

Для сравнения, в сентябре 2019 года количество киевлян, не удовлетворенных деятельностью Зеленского, составляло 17% респондентов, 52% заявили, что полностью довольны работой президента.

Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киев в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Теги: #киев #зеленский #соцопрос #рейтинг
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