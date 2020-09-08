Политика

13:15 08.09.2020

60% киевлян довольны деятельностью Кличко на должности мэра – опрос "Рейтинга"

1 мин читать
60% киевлян довольны деятельностью Кличко на должности мэра – опрос "Рейтинга"

Деятельность городского головы Киева Виталия Кличко положительно оценили 60% киевлян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"60% довольны деятельностью мэра Виталия Кличко, 37% - не удовлетворены. Динамика удовлетворенности работой мэра столицы имеет положительную динамику", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном во вторник.

Среди опрошенных 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту улучшилась. 26% считают, что ситуация не изменилась, 13% - что ухудшилась.

Работу Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса на "отлично" оценили 6% опрошенных, "хорошо" - 59%. "Плохо" и "очень плохо" оценили деятельность мэра 21% и 6% соответственно.

При этом 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди самых старших опрошенных.

Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киев в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.

Теги: #киев #кличко #соцопрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 08.09.2020
Более 60% киевлян недовольны деятельностью Зеленского – опрос

Более 60% киевлян недовольны деятельностью Зеленского – опрос

13:14 08.09.2020
60% киевлян довольны деятельностью Кличко на должности мэра – опрос "Рейтинга"

60% киевлян довольны деятельностью Кличко на должности мэра – опрос "Рейтинга"

13:13 08.09.2020
На выборах в Киевсовет "Удар" поддерживают 28.6%, "Евросолидарность" – 14%, "Слугу народа" – 10,7% - опрос

На выборах в Киевсовет "Удар" поддерживают 28.6%, "Евросолидарность" – 14%, "Слугу народа" – 10,7% - опрос

13:12 08.09.2020
На выборах в Киевсовет "Удар" поддерживают 28.6%, "Евросолидарность" – 14%, "Слугу народа" – 10,7% - опрос

На выборах в Киевсовет "Удар" поддерживают 28.6%, "Евросолидарность" – 14%, "Слугу народа" – 10,7% - опрос

10:49 08.09.2020
В Киеве за сутки подтвердили 235 новых случаев коронавируса - Кличко

В Киеве за сутки подтвердили 235 новых случаев коронавируса - Кличко

15:57 07.09.2020
Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам

Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киевсовета, которые не проголосуют за выделение средств транспортникам

15:38 07.09.2020
Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Окружной админсуд Киева просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

14:12 07.09.2020
Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества – КГГА

Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества – КГГА

13:36 07.09.2020
Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 7 областях и Киеве – данные Минздрава

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 7 областях и Киеве – данные Минздрава

12:52 07.09.2020
Киев завершает подготовку к следующему отопительному сезону - Кличко

Киев завершает подготовку к следующему отопительному сезону - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси или РФ использовать открытость границ Украины для белорусов, чтобы испортить отношения между народами - Кулеба

Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны

Встреча советников лидеров государств Нормандского формата должна состояться 11 сентября - Зеленский

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала продолжать придерживаться прекращения огня ради безопасности граждан Украины

Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: мы "уничтожили" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог

Киев будет жестко противодействовать попыткам спецслужб Беларуси или РФ использовать открытость границ Украины для белорусов, чтобы испортить отношения между народами - Кулеба

Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой обеспечить языковые права этнических румын

Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны

Встреча советников лидеров государств Нормандского формата должна состояться 11 сентября - Зеленский

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала продолжать придерживаться прекращения огня ради безопасности граждан Украины

Украина больше не будет менять закон об образовании по требованию других стран - Кулеба

В ОАСК поступил с иск с просьбой отменить постановление ЦИК о проведении выборов 25 октября

Король Саудовской Аравии и президент Франции обсудили усилия G20 по поддержке здравоохранения во время пандемии

Трамп вновь раскритиковал Байдена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА