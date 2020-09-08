60% киевлян довольны деятельностью Кличко на должности мэра – опрос "Рейтинга"

Деятельность городского головы Киева Виталия Кличко положительно оценили 60% киевлян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"60% довольны деятельностью мэра Виталия Кличко, 37% - не удовлетворены. Динамика удовлетворенности работой мэра столицы имеет положительную динамику", - указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном во вторник.

Среди опрошенных 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Кличко на посту улучшилась. 26% считают, что ситуация не изменилась, 13% - что ухудшилась.

Работу Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса на "отлично" оценили 6% опрошенных, "хорошо" - 59%. "Плохо" и "очень плохо" оценили деятельность мэра 21% и 6% соответственно.

При этом 69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди самых старших опрошенных.

Опрос проводился в период с 31 августа по 1 сентября 2020 года среди жителей города Киев в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,8%.