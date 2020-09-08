Политика

13:11 08.09.2020

Зеленский: мы "уничтожили" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог

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Зеленский: мы "уничтожили" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог

 Государству удалось решить проблему с тендерными "троллями", которые зарабатывали большие деньги на строительстве дорог, причем некачественном, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область Зеленский отметил, что в регионе дороги действительно строятся несколько медленнее, чем в других областях. При этом он указал, что это не связано с недоработкой местного "Укравтодора" или руководства области.

"Это связано с тем, что действительно много проектов было заблокировано на уровне Антимонопольного комитета. Потому что существует такие тендерные "тролли". Мы 90% таких "троллей", которые существовали и зарабатывали миллионы на таком ценовом демпинге тендеров, практически всех "уничтожили", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что те, кто еще и строил некачественные дороги, теперь не могут смириться с тем, что не могут выиграть тендеры, и борются как могут. "Они демпингуют с ценами, блокируют заявлениями в Антимонопольный комитет, через суды останавливают строительство", - сказал он.

Глава государства отметил, что если бы не блокирование через суды и АМКУ, темпы строительства дорог были бы намного выше.

При этом он заверил, что взятые на себя обязательства по дорогам общегосударственного значения, около 160 км дорог, контролируются, а главы "Укравтодора" и обладминистрации докладывают, что до конца года все будет завершено.

Теги: #тендеры #сумская_область #строительство #зеленский
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