Политика

12:35 08.09.2020

Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой обеспечить языковые права этнических румын

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Глава МИД Румынии обратился к Украине с просьбой обеспечить языковые права этнических румын

Проблематика обеспечения прав румынских меньшинств в Украине остается приоритетом для двусторонней повестки дня, сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и попросил Украину обеспечить языковые права этнических румын.

"На сегодняшних переговорах с министром Кулебой я подчеркнул, что проблематика обеспечения прав румынских меньшинств в Украине остается приоритетом для двусторонней повестки дня", - сказал он на совместной с главой МИД Украины пресс-конференции в Бухаресте во вторник.

По его словам, министры согласовали продолжение деятельности комиссии для защиты прав национальных меньшинств, последнее заседание которой состоялось в декабре 2018 года.

Также министры обсудили завершение переговоров о протоколе по двустороннему сотрудничеству в сфере образования относительно языковых прав этнических румын и возможность проведения переговоров для заключения соглашения об обеспечении прав нацменьшинств.

"Мы особенно хотим, чтобы языковые права этнических румын были обеспечены, и это для всех лиц, которые говорят на румынском языке", - пояснил Ауреску.

Кроме того, министр иностранных дел Румынии заверил Украину в поддержке ее европейского и евроатлантического пути.

"Относительно принципиальной позиции Румынии в отношениях с Украиной, я заверил министра Кулебу в постоянной поддержке со стороны Румынии для европейского и евроатлантического пути Украины, начиная с наших общих интересов в нашем регионе Европы", - подчеркнул Ауреску.

Теги: #кулеба #румыния #нацменьшинства #мид
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