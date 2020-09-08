Политика

11:53 08.09.2020

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала продолжать придерживаться прекращения огня ради безопасности граждан Украины

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Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала продолжать придерживаться прекращения огня ради безопасности граждан Украины

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала стороны вооруженного конфликта на Донбассе продолжать соблюдать режим прекращения огня.

"С момента вступления в силу договоренностей о прекращении огня 27 июля прошло шесть недель. Это самый длинный период относительной тишины на востоке Украины с начала конфликта. Я повторяю призыв Генерального секретаря ООН ко всем вовлеченным сторонам соблюдать согласованные условия прекращения огня и направить усилия на защиту гражданского населения, которое больше всего страдает от боевых действий", - указывается в заявлении, распространенном во вторник.

Лубрани по итогам поездки в Донецкую и Луганскую область отметила, что гуманитарные потребности населения в этих регионах остаются значимыми и ещё более обострились в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней противоэпидемических мер.

"Однако я также увидела значительную поддержку и высокую оценку договоренностей о прекращении огня среди людей, проживающих по обе стороны "линии разграничении", которые надеются, что оно будет продолжаться", - заявила Лубрани.

"Сегодня, как никогда, нужно сложить оружие и начать конструктивный диалог, чтобы уделить больше внимания преодолению влияния коронавирусной болезни и ее социально-экономических последствий. Необходимо приложить все усилия, чтобы прекращение огня продолжалось, поскольку оно нужно стольким людям, которые устали от конфликта", - подчеркнула она.

Как сообщалось, перемирие в зоне проведения операции Объединенных сил стартовало 27 июля.

В воскресенье, 6 сентября, во время обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Также в результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22 июля о введении с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

Теги: #перемирие #донбасс #оон
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