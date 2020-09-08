Король Саудовской Аравии и президент Франции обсудили усилия G20 по поддержке здравоохранения во время пандемии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили усилия G20 по поддержке населения, экономики и организаций здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.

"Они затронули усилия G20 в рамках повестки дня, предложенной королевством Саудовская Аравия, по работе в интересах народов и поддержке экономики и организаций здравоохранения в целях устранения последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном агентством SPA.

Собеседники также рассмотрели двусторонние отношения и пути их развития.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили последние события в регионе и усилия, направленные на их урегулирование.