Политика

08:08 08.09.2020

Король Саудовской Аравии и президент Франции обсудили усилия G20 по поддержке здравоохранения во время пандемии

1 мин читать

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили усилия G20 по поддержке населения, экономики и организаций здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.

"Они затронули усилия G20 в рамках повестки дня, предложенной королевством Саудовская Аравия, по работе в интересах народов и поддержке экономики и организаций здравоохранения в целях устранения последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном агентством SPA.

Собеседники также рассмотрели двусторонние отношения и пути их развития.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили последние события в регионе и усилия, направленные на их урегулирование.

Теги: #саударавия #коронавирус #франция #g_20
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 08.09.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27,3 млн, умерли более 890 тыс. человек

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 27,3 млн, умерли более 890 тыс. человек

07:44 08.09.2020
Геращенко рассказал, сколько полицейских заболело коронавирусом

Геращенко рассказал, сколько полицейских заболело коронавирусом

03:40 08.09.2020
В Донецкой области за сутки выявили 39 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Донецкой области за сутки выявили 39 новых случаев инфицирования коронавирусом

19:35 07.09.2020
Дания вводит новые ограничения из-за вспышки заражений COVID-19

Дания вводит новые ограничения из-за вспышки заражений COVID-19

19:19 07.09.2020
Главный раввин Украины призвал прибывших в Умань паломников не пренебрегать Святым Писанием и срочно пройти ПЦР-тест

Главный раввин Украины призвал прибывших в Умань паломников не пренебрегать Святым Писанием и срочно пройти ПЦР-тест

18:25 07.09.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручила Нацполиции реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий в "красных" зонах

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручила Нацполиции реагировать на факты неисполнения местными властями противоэпидемических мероприятий в "красных" зонах

15:16 07.09.2020
ВОЗ рассчитывает ознакомиться с деталями клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

ВОЗ рассчитывает ознакомиться с деталями клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

14:19 07.09.2020
Лондон заказал миллионы доз вакцины против COVID-19 у AstraZeneca еще до ее одобрения

Лондон заказал миллионы доз вакцины против COVID-19 у AstraZeneca еще до ее одобрения

13:36 07.09.2020
Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 7 областях и Киеве – данные Минздрава

Загрузка коек COVID-19 превышает 50% в 7 областях и Киеве – данные Минздрава

13:20 07.09.2020
Во Львове два класса перевели на удаленное обучение из-за коронавируса у сотрудников и учеников

Во Львове два класса перевели на удаленное обучение из-за коронавируса у сотрудников и учеников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп вновь раскритиковал Байдена

Глава МИД Украины: Встреча советников лидеров Нормандской четверки остается в графике, на ней должна быть обсуждена гибель украинских солдат

Во время перемирия на Донбассе было 908 нарушений режима прекращения тишины

Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Саакашвили заявил, что согласен быть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период

ЕС хочет заключить соглашение с Британией о будущих отношениях с ней, но готов к варианту, если соглашения не будет - представитель ЕК

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА