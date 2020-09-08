Трамп вновь раскритиковал Байдена

Президент США Дональд Трамп предположил, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден никогда не был способен понять, каковы приоритеты для его страны.

"Байден ничего не понимает. Он не разбирался в политике, когда был в расцвете сил, а в нынешнем своем состоянии - тем более", - заявил Трамп на пресс-конференции в понедельник.

Президент также отметил, что его соперник на предстоящих президентских выборах за 47 лет политической карьеры добился лишь того, что помог в создании за счет США рабочих мест в Китае, Мексике и других странах.

"Если Байден станет президентом, Китай сможет делать с США все, что захочет", - считает Трамп.

Трамп регулярно обвиняет многие американские СМИ в симпатиях к Демократической партии в целом и к Байдену - в частности. По его мнению, именно для помощи демократам такие СМИ публикуют "фейковые новости" о работе нынешней администрации США.

Самого Байдена Трамп давно прозвал Сонным Джо. Президент США регулярно заявляет, что его соперник на выборах, судя по всему, стал плохо соображать и потому - не может управлять страной.