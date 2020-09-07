Политика

23:32 07.09.2020

Во время перемирия на Донбассе было 908 нарушений режима прекращения тишины

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Во время перемирия на Донбассе было 908 нарушений режима прекращения тишины

Во время перемирия на Донбассе было зафиксировано 908 нарушений режима прекращения тишины, сообщила народный депутат, фракция партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"908... Но для меня жизни и здоровье наших воинов, которые были сохранены... 41 день. Ни одного раза за период войны не было такого. Сколько было перемирий: хлебных, рождественских и еще других? 19, правда? И сколько из них завершились, чтобы хотя бы 41 день не гибли люди?" - сказала Верещук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Также она указала на необходимость созыва срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Я думаю, все-таки в данном случае надо дождаться и заседания СНБО, если будет такая необходимость, а я понимаю, что такая необходимость есть, чтобы было созвано срочное заседание СНБО и принято соответствующее решение. Я думаю, люди, которые сейчас привлечены к процессу мирного урегулирования, я сейчас говорю о представителях ТКГ, те люди, которые имеют больше информации, которая на сегодня закрыта, в публичном доступе ее нет, должны все-таки принять решение, а мы как политики должны его оценить", - пояснила народный депутат, отвечая на вопрос, что надо считать не одиночными случаями нарушения перемирия, а целенаправленной работой на срыв перемирия.

Теги: #нарушения #украина #донбасс #режим_тишины
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