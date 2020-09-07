Трамп заявил о поддержке идеи отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2"после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

Президент США также напомнил, что и до истории с Навальным выступал против этого проекта.

"Да вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока Трамп не пришел", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом - мы должны защищать Германию как раз от России (в НАТО - ИФ)".

В понедельник в Берлине заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Германии по проекту "Северный поток 2" с ответом на ситуацию с Навальным. Однако, на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно. 7 сентября в клинике сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".