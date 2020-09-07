Политика

20:45 07.09.2020

Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

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Посол Украины в Беларуси вернулся в Минск

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на посольство Украины в Минске.

"Как уже отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пока официальные контакты между нашими странами "поставлены на паузу". В то же время дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений будет зависеть от многих факторов, в частности развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России", - заявил Кизим в ответ на вопрос о дальнейшем развитии отношений Киева и Минска.

Информацию о том, что посол Украины в Беларуси Кизим вернулся в Минск, также подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе посольства Украины в Беларуси в понедельник.

Как сообщалось, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Теги: #украина #отношения #беларусь #мид
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