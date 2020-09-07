ЕС хочет заключить соглашение с Британией о будущих отношениях с ней, но готов к варианту, если соглашения не будет - представитель ЕК

Европейский союз сделает все, чтобы заключить соглашения с Великобританией об отношениях с ней после Brexit, но также готов к варианту, если такого соглашения не будет, заявил в понедельник представитель Еврокомиссии Даниел Ферри.

"Мы сделаем все, чтобы прийти к соглашению с Соединенным Королевством, но также готовы в случае отсутствия соглашения взаимодействовать с ним с 1 января 2021 года в соответствии с новыми условиями", - сказал Ферри.

Отвечая на вопрос о возможной попытке Лондона применить национальное законодательство, чтобы обойти некоторые пункты Соглашения о выходе из ЕС, в частности, о границе между Ирландией и Северной Ирландией, он отметил, что Брюссель "делает все, чтобы обеспечить долгосрочные экономические и политические интересы ЕС".

Будет соглашение до конца этого года или нет, заявил Ферри, возможный выход Великобритании из предыдущих соглашений "окажет негативное влияние на вопрос о границе, которой сейчас не существует".

Ранее в понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Великобритания выполнит Соглашение о выходе, которое является предварительным условием для любого решения о будущих отношениях между ней и ЕС.

Перед этим координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил в интервью радиостанции France Inter о своей обеспокоенности позицией Лондона.

По его словам, если переговоры закончатся отсутствием соглашения о будущих отношениях, "Соединенное Королевство вернется к традиционным и обычным правилам ВТО, будут таможенные тарифы".