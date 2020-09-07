Политика

18:53 07.09.2020

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

1 мин читать
Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств стран "Нормандской четверки" может появиться понимание, когда состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России.

"Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда предстоит встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира", - сказал он в телефонном разговоре с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский ознакомил Науседу с актуальной ситуацией на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Зеленский также выразил благодарность официальному Вильнюсу и лично Науседе за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса и минимизации влияния пандемии на граждан.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 07.09.2020
Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

18:50 07.09.2020
Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

18:32 07.09.2020
Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа

Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа

17:21 07.09.2020
Зеленский ждет расследования вандализма на территории музея Голодомора-геноцида в течение месяца, дело на контроле у замглавы МВД Геращенко

Зеленский ждет расследования вандализма на территории музея Голодомора-геноцида в течение месяца, дело на контроле у замглавы МВД Геращенко

13:40 07.09.2020
Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

10:15 06.09.2020
Зеленский: Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной

Зеленский: Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной

18:36 04.09.2020
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

12:37 04.09.2020
Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

Встреча глав МИД Нормандского формата планируется в сентябре, после встречи советников лидеров – Кулеба

21:27 03.09.2020
Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

18:28 03.09.2020
Руководство Криворожского университета экономики и технологий просит объяснить отзыв представления на пожизненную стипендию отцу Зеленского

Руководство Криворожского университета экономики и технологий просит объяснить отзыв представления на пожизненную стипендию отцу Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет, и она будет легализована

Глава МИД Украины Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Лавровым для обсуждения последних событий на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин об обострении ситуации на Донбассе: это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки

РФ использует на Донбассе в качестве наемников иностранных граждан более 30 государств - Мамедов

Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" решила выдвигать его на пост премьера Грузии

"Слуга народа", ОПЗЖ, и "Евросолидарность" лидируют в избирательной гонке на местных выборах - соцопрос

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

Лондон заказал миллионы доз вакцины против COVID-19 у AstraZeneca еще до ее одобрения

Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества – КГГА

Российские наемники один раз нарушили режима тишины на Донбассе с начала суток

Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА