Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Президенту Украины Владимиру Зеленскому по пятибалльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла.

Согласно данным опроса компаний Active Group и "Клуба экспертов", презентованного в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", на 5 баллов уровень доверия к Зеленскому оценили 17,8% опрошенных, на 4 балла – 15,7%, на 3 балла – 18,5%, на 2 балла – 12,9% и на 1 балл – 28,8%.

Средневзвешенное доверие к Офису президента респондентов составило 2,64 балла. Так, на 5 баллов доверие к ОП оценивают 13,3% украинцев, на 4 балла – 15,2%, на 3 балла – 19,3%, на 4 балла – 14,8%, а 30,5% доверяют Офису Зеленского только на 1 балл. При этом руководителю Офиса президента Андрею Ермаку в среднем доверяют на 2,06 балла.

Кабинету министров по 5-балльной шкале опрошенные доверяют на 2,3 балла: от 3,2% на 5 баллов до 32,4% - на 1 балл. Премьер-министр Денис Шмыгаль получил оценку доверия в 2,17 балла.

Верховной Раде в среднем поставили оценку доверия в 2,05, спикеру парламента Дмитрию Разумкову – 2,41 балл.

Офису генерального прокурора респонденты доверяют на 1,96 балла, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой – на 1,92 балла.

15% украинцев положительно относятся к подписанному президентом закону о легализации игорного бизнеса и 14,4% - скорее положительно. 49,8% относятся к нему категорически негативно и 13,1% - скорее негативно.

50,4% опрошенных против того, чтобы местные выборы в Украине переносились в случае усиления эпидемии коронавируса и еще 10,5% больше склонны к такой позиции. 18,9% считают, что местные выборы следует переносить в таком случае и еще 10,5% - что скорее нужно переносить.

20,4% украинцев считают, что Украина полностью независима и проводит собственную политику, 31,5% - что Украина проводит в основном независимую политику, но иногда поддается влиянию, 24,2% считают, что Украина в основном находится под внешним влиянием, но иногда проводит собственную политику, а 15,2% - что Украина полностью управляет извне.

37,6% респондентов считают, что больше всего на решения украинской власти влияют международные кредиторы (МВФ), 35,4% назвали США, 32,6% - Европейский союз, 26,6% - Российскую Федерацию.

32,4% украинцев считают, что точно существуют организации, которые осуществляют неофициальное управление всем миром или значительной его частью, еще 32,4% - что возможно такие структуры существуют, 13,1% категорически считают, что таких организаций нет.

Только 2,4% опрошенных считают, что система социального обеспечения в современной Украине улучшилась по сравнению с периодом СССР, 19,1% - что она несколько улучшилась, 23,4% считают, что она несколько ухудшилась, а 23% - что значительно ухудшилась. Похожие оценки украинцы дали системе здравоохранения, образования и науки (разве что 6% видят значительно улучшение, а 15,7% - большие улучшения, чем в СССР), государственного управления, системе поддержки спорта и физической культуры, системе правоохранительных органов,

30% респондентов считают, что в Украине значительно хуже с системой тарифов на отопление, воду, газ и квартплату по сравнению с СССР, 26,4% - что в какой-то степени хуже, 8,2% видят некоторые улучшения, и только 0,6% видят существенные улучшения с тарифами.

54,9% украинцев не планировали и не планируют отпуск в этом году, 8,2% намерены поехать или ездили на Черное море, 7,1% - на собственную дачу, 6% - в Карпаты, 5,6% - за границу, 4,9% - на Азовское море и только 0,2% - во временно оккупированной Крым.

Исследование проводилось 22-24 августа 2020 года. Было опрошено 1100 респондентов методом телефонного опроса по всей территории Украины, кроме оккупированной части Донбасса и Крыма. Погрешность выборки: теоретическая - при доверительной вероятности 95% и: проценту ответов 50% - +/- 3,0%; проценту ответов в 25% и 75% - +/- 2,6%; проценту ответов в 10% и 90% - +/- 1,8%.