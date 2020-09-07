Политика

18:32 07.09.2020

Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа

1 мин читать
Зеленский приветствует освобождение 6 украинских моряков, которые были захвачены у побережья Бенина и освобождены из плена пиратов 20 августа

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", - цитирует его пресс-служба главы государства в понедельник.

Особенно Зеленский отметил проактивную работу МИД, работники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков.

17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

Теги: #зеленский #заключенные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:53 07.09.2020
Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

18:50 07.09.2020
Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

18:50 07.09.2020
Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

Зеленскому по 5-балльной шкале украинцы в среднем доверяют на 2,8 балла – опрос Active Group

17:21 07.09.2020
Зеленский ждет расследования вандализма на территории музея Голодомора-геноцида в течение месяца, дело на контроле у замглавы МВД Геращенко

Зеленский ждет расследования вандализма на территории музея Голодомора-геноцида в течение месяца, дело на контроле у замглавы МВД Геращенко

13:40 07.09.2020
Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

Зеленский по случаю 28-й годовщины создания военной разведки: Только совместными усилиями мы сможем остановить тяжелую и страшную для Украины войну

10:15 06.09.2020
Зеленский: Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной

Зеленский: Харьков должен стать украинской Кремниевой долиной

18:36 04.09.2020
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в онлайн-формате запланировано на 23 сентября

21:27 03.09.2020
Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

Шмыгаль: Проект о назначении пожизненных стипендий педагогам, в числе которых отец Зеленского, отозван в связи с расширением списка стипендиатов

18:28 03.09.2020
Руководство Криворожского университета экономики и технологий просит объяснить отзыв представления на пожизненную стипендию отцу Зеленского

Руководство Криворожского университета экономики и технологий просит объяснить отзыв представления на пожизненную стипендию отцу Зеленского

15:17 03.09.2020
Зеленский назвал недопустимым принуждение скрывать случаи заражения врачей коронавирусом со стороны руководства больниц

Зеленский назвал недопустимым принуждение скрывать случаи заражения врачей коронавирусом со стороны руководства больниц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" может быть определена дата встречи лидеров – разговор с президентом Литвы

Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

Глава Житомирской ОГА заявляет, что незаконной добычи янтаря в регионе нет, и она будет легализована

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин об обострении ситуации на Донбассе: это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки

РФ использует на Донбассе в качестве наемников иностранных граждан более 30 государств - Мамедов

Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" решила выдвигать его на пост премьера Грузии

"Слуга народа", ОПЗЖ, и "Евросолидарность" лидируют в избирательной гонке на местных выборах - соцопрос

В МИД Украины указали на дезинформацию РФ относительно якобы заявлений ООН об ответственности Украины за поставку воды в Крым

Лондон заказал миллионы доз вакцины против COVID-19 у AstraZeneca еще до ее одобрения

Киев и Гуанчжоу подписали меморандум о взаимопонимании и развитии сотрудничества – КГГА

Российские наемники один раз нарушили режима тишины на Донбассе с начала суток

Меркель не исключает увязки "Северного потока 2" с ответом на ситуацию с Навальным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА