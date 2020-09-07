Политика

16:30 07.09.2020

Климкин об обострении ситуации на Донбассе: это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки

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Климкин об обострении ситуации на Донбассе: это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки

Нарушение режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, которое привело к гибели одного украинского военнослужащего и ранению еще одного, это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (2014-2019 гг.)

"К сожалению, это ожидаемо. И это нарушение прекращения огня не со стороны боевиков, а непосредственно со стороны Москвы. Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает. Она хотела его использовать для того, чтобы демонстрировать: "вроде бы безопасность достигнута, теперь давайте быстрее двигаться к выборам по сценарию Москвы". Возможно, также хотела выжать еще уступки, возможно, не только по Донбассу. Не исключено, что это касалось, например, обещаний относительно воды в Крым, хотя бы частично, и т.д. Но сейчас она видит, что это не работает, и это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки", - сказал Климкин агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что ранее предупреждал, что если Москва увидит, что ее тактика не работает, в начале сентября будут срывы в прекращении огня.

"Вот сейчас, к сожалению, имеем именно это. Это так называемый ультиматум со стороны Донецка, со стороны Пушилина (так называемого главы "ДНР" Дениса Пушилина – ИФ), обстрелы которых еще немного, но они, к сожалению, принесли нам новые жертвы и новые ранения. Я думаю, что все это происходит прицельно и абсолютно осознанно", - подчеркнул экс-министр.

Климкин также указал на необходимость телефонного разговора лидеров в Нормандском формате для обсуждения ситуации на Донбассе и совместного давления Украины и ее международных партнеров на РФ.

"Я считаю, что надо не играться с терминами, а работать с нашими друзьями и партнерами, и не только с Германией и Францией, но в первую очередь с ними, как сторонами Нормандского формата, для того, чтобы совместно давить на Россию. И, конечно, двусторонние контакты имеют смысл только с Россией, поскольку все это идет с Москвы. Но, конечно, телефонный разговор в Нормандском формате сейчас бы очень пригодился для того, чтобы давить на Путина, который дополнительно, я считаю, разыгрывает карту создания еще одной проблемы на фоне отравления Навального, событий в Беларуси, просто разыгрывает для себя спектр для маневра", - пояснил экс-глава МИД, отвечая на вопрос, стоит ли это считать прекращением режима тишины на Донбассе.

Как сообщалось, на Донбассе в воскресенье, 6 сентября, во время обстрела со стороны российских наемников погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Также в результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Теги: #рф #оос #ордло #климкин
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