Украина оценивает два обстрела на Донбассе как отдельные отличающиеся случаи с целью провокации и призывает РФ повлиять на НВФ для сохранения перемирия - Офис президента

Украина внимательно изучила оба произошедших на днях обстрела на Донбассе и расценивает их как два отдельных отличающихся случая, совершенных с провокационной целью, указали в Офисе президента Украины.

"Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - отметили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не намерена отступать от выполнения договоренностей о прекращении огня на Донбассе, но украинские военные готовы своевременно и решительно реагировать на активность противника.

"Президент крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки на Донбассе. В течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных. Это перемирие показало, что является правильным шагом на пути к достижению мира на Донбассе", - указали в ОП.

Президент вновь заявил, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля о режиме прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника.

По результатам специального совещания накануне у президента в связи с обстрелами украинских военных со стороны террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" были отданы соответствующие приказы.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Также Украина приняла неотложные меры, предусмотренные Договоренностью Трехсторонней контактной группы от 22 июля о введении с 27 июля пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

В ОП напомнили, что накануне представители ТКГ провели внеочередное заседание по сложившейся ситуации. Также представители ТКГ будут собираться и 7 сентября.