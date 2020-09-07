Политика

16:14 07.09.2020

Партия Саакашвили "Единое национальное движение" решила выдвигать его на пост премьера Грузии

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Партия Саакашвили "Единое национальное движение" решила выдвигать его на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия, бывшая партии власти "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть своего лидера, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра страны.

"Политсовет ЕНД и все партии входящие в оппозиционное объединение "Сила в Единстве" приняли единогласное решение выдвинуть на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Саакашвили", - заявил в понедельник на брифинге один из лидеров ЕНД Григол Вашадзе.

Он сообщил, что вечером в понедельник Саакашвили сообщит о своем решении вернуться в Грузию.

Решением суда Грузии Саакашвили заочно осужден по нескольким уголовным делам и находится в розыске.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в беседе с журналистами 28 августа пообещала задержать Саакашвили, в случае его возвращения на родину, и предоставить ему отдельную камеру в тюрьме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в конце августа своим указом назначила проведение очередных парламентских выборов в республике на 31 октября.

Центральная избирательная комиссия Грузии 4 сентября сообщила о завершении процесса регистрации политических партий, изъявивших желание принять участие в парламентских выборах, регистрацию прошли 66 партий.

Теги: #грузия #саакашвили
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