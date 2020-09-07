Политика

16:18 07.09.2020

РФ использует на Донбассе в качестве наемников иностранных граждан более 30 государств - Мамедов

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РФ использует на Донбассе в качестве наемников иностранных граждан более 30 государств - Мамедов

Граждане более 30 государств являются участниками незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе, наибольшее количество из Испании, Сербии, Молдовы и Франции, заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины. География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции – 20", - сообщил Мамедов в интервью интернет-изданию "Радио Свобода", опубликованном в понедельник.

По его информации, с 2014 года по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений НВФ, подконтрольных России.

"Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", отличающийся своей жестокостью", - отметил замгенпрокурора.

В то же время Мамедов сказал, что на данном этапе расследования разглашение имен возможных его фигурантов может негативно повлиять на раскрытие преступлений.

"В то же время о некоторых из этих лиц уже сообщали СМИ, в том числе французские, в контексте их участия в событиях на Донбассе. Например, медиа писали об ультраправой организации "Континентальное единство", занимающейся организацией участия французских "добровольцев" в НВФ РФ. Один из основателей этой организации Виктор Лента часто дает интервью, рассказывая о своем непосредственном участии в вооруженном конфликте на территории Украины", - подчеркнул Мамедов.

Кроме того, в Офисе генпрокурора известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование и обучение наемников "с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины".

Теги: #рф #оос #ордло #мамедов
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